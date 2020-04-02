Во Владимирской области выписать газеты и журналы, можно не выходя из дома

2 Апр 2020 2020-04-02T18:42:02+03:00

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Оформить подписку на любое из 5 тысяч печатных изданий можно онлайн без посещения почтового отделения: в мобильном приложении или на сайте Почты России .

В каталоге можно найти глянцевые журналы, бизнес-газеты, периодику для детей, развлекательные, профессиональные, отраслевые и другие издания, которые будут доставлены в почтовый ящик. Услуга действует во всех регионах. На 2500 изданий, рекомендованных Экспертным советом по региональным СМИ, предоставляется скидка в 25%. Скидка на эти же газеты и журналы, предоставляемая подписными агентствами, составляет 20%.

Оформить и оплатить подписку также можно у почтальона через мобильные почтово-кассовые терминалы, специалиста можно вызвать по бесплатному телефону контактного центра Почты России: 8-800-1-000-000.

Подписная кампания продлится до середины июня. Стоимость доставки и тарифы на магистральные перевозки для издателей сохранится на прежнем уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU