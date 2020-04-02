2020-04-02T18:18:37+03:00
Общество

Во Владимирской области на работу теперь можно только со специальной справкой

Решение вступает в силу с 3 апреля
Артём Черепанов
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Во Владимирской области с 3 апреля выйти на работу можно будет только при наличии специальной справки от работодателя. При этом, работать продолжат только те предприятия, на которые не распространяется действие нерабочего месяца. Список таких предприятий составят местные муниципалитеты.

Организации из списка должны ежедневно предоставлять в муниципальный оперативный штаб по противодействию коронавирусу информацию о количестве непосредственно работающих граждан.

Каждый руководитель самостоятельно определяет количество разрешений, необходимое для стабильной работы. При этом недопустима выдача пропусков кому-либо, кроме сотрудников организации, а также передача их другим людям. Выданные разрешения будут сверять со списком сотрудников во время проверок в период карантина. Справка действительна только при наличии паспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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