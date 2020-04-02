Предприятия Владимирской области наладили выпуск медицинских масок
До конца недели поставят 500 тысяч штук
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До конца недели в аптеки Владимирской области будет поставлено 500 тысяч штук медицинских масок, а на следующей неделе – ещё 1 миллион штук.
В регионе налажено еженедельное производство 500 тысяч штук масок силами двух швейных производственных предприятий «Славянка Текстиль» и «Сударь». С 6 апреля компания «Бриз-Кама» ежедневно будет производить и поставлять по 6 тысяч штук медицинских масок для департамента здравоохранения.
ИСТОЧНИК KP.RU