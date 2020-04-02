Во Владимирской области открыт счёт для сбора пожертвований на борьбу с коронавирусом
Областные власти поручили благотворительному фонду помощи детям "Открытые сердца" начать сбор средств на борьбу с коронавирусом. Они будут направлены на приобретение средств индивидуальной защиты для волонтёров и медиков, а также на помощь семьям с детьми Владимирской области.
Первый взнос в фонд "Открытые сердца" сделал Владимир Сипягин. На пожертвование были приобретены средства индивидуальной защиты для волонтёров, куда входят перчатки, одежда, маска, антисептическое средство, влажные салфетки, бахилы.
№ счета: 40703.810.3.0200.0002449
Организация: БФ ПОМОЩИ ДЕТЯМ "ОТКРЫТЫЕ СЕРДЦА"
ИНН: 3328999597
КПП: 332801001
Банк: Ярославский филиал ПАО "Промсвязьбанк"
БИК: 047888760
Назначение платежа: пожертвование - коронавирус
ИСТОЧНИК KP.RU