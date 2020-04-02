Режим повышенной готовности во Владимире из-за коронавируса: центр занятости переходит на дистанционный режим работы

2 Апр 2020 2020-04-02T17:04:23+03:00

На бирже теперь можно стоять лишь виртуально

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Для противодействия распространению коронавирусной инфекции Центр занятости населения Владимирской области переходит на дистанционный режим работы. Теперь связь с безработными будет осуществляться только по почте, телефону и через интернет.

Как сообщают на бирже труда, продолжается регистрация граждан для поиска подходящей работы, приём заявок на подбор работников от работодателей, оказание содействия в подборе подходящих вариантов трудоустройства для ищущих работу, направление на профессиональное обучение, выплата пособия по безработице и другая деятельность.

На официальном сайте департамента по труду и занятости населения www.vladzan.ru есть вся информация по тому, как будет осуществляться дальнейшая работа.

ИСТОЧНИК KP.RU