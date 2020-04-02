Режим повышенной готовности во Владимире из-за коронавируса: центр занятости переходит на дистанционный режим работы
Для противодействия распространению коронавирусной инфекции Центр занятости населения Владимирской области переходит на дистанционный режим работы. Теперь связь с безработными будет осуществляться только по почте, телефону и через интернет.
Как сообщают на бирже труда, продолжается регистрация граждан для поиска подходящей работы, приём заявок на подбор работников от работодателей, оказание содействия в подборе подходящих вариантов трудоустройства для ищущих работу, направление на профессиональное обучение, выплата пособия по безработице и другая деятельность.
На официальном сайте департамента по труду и занятости населения www.vladzan.ru есть вся информация по тому, как будет осуществляться дальнейшая работа.
ИСТОЧНИК KP.RU