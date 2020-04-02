2020-04-02T16:59:23+03:00
Общество

Общегородской субботник во Владимире могут перенести

Он был назначен на 25 апреля
Артём Черепанов
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Во Владимире, несмотря на режим самоизоляции, с 1 по 30 апреля проходит месячник по благоустройству, озеленению и санитарной очистке города. При этом, месячник должен быть проведен ограничено из-за угрозы заражения коронавирусом, а общегородской субботник, запланированный на 25 апреля, может быть перенесен.

Особое внимание в ходе месячника уделено выявлению и ликвидации несанкционированных свалок, а также уборке территорий, которые находятся в ведении организаций различных форм собственности, ЖСК, ТСЖ, гаражно-строительных кооперативов и садовых некоммерческих товариществ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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