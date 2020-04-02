2020-04-02T16:48:56+03:00
Происшествия

Во Владимире под суд пойдет отец, дважды бросивший свою новорожденную дочь на пол

Мужчина был пьян
Артём Черепанов
Поделиться:
Изменить размер текста:

Следственный комитет по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в отношении 34-летного жителя города Владимира, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью своей новорожденной дочке.

Следствие установило, что 14 декабря 2019 года мама двухмесячной дочки вернулась с прогулки с дочкой и застала супруга за распитием спиртного. Между молодыми людьми произошла ссора, девочка закричала. Раздраженный плачем ребенка, мужчина цинично взял малышку на руки и уронил ребенка на пол с высоты своего роста. Женщина пыталась защитить дочку, но обвиняемый, силой препятствуя этому, поднял девочку с пола и вновь умышленно уронил на пол.

В стрессовой ситуации мама девочки выбежала с дочкой из дома и уехала к родственникам. На следующий день при симптомах резкого ухудшения состояния здоровья дочки она обратилась за медицинской помощью.

Врачи областной детской клинической больницы констатировали у ребенка черепно-мозговую травму с переломом теменной кости, госпитализировали девочку и сообщили о случае в следственные органы Следственного комитета.

По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Пострадавшей малышке оказана квалифицированная помощь, с учетом тяжести полученной травмы она находится под постоянным медицинским контролем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во Владимирской области на работу теперь можно только со специальной справкой
Предприятия Владимирской области наладили выпуск медицинских масок
Во Владимирской области открыт счёт для сбора пожертвований на борьбу с коронавирусом
Режим повышенной готовности во Владимире из-за коронавируса: центр занятости переходит на дистанционный режим работы
Общегородской субботник во Владимире могут перенести
Во Владимире под суд пойдет отец, дважды бросивший свою новорожденную дочь на пол
Несколько департаментов Владимирской области сменят названия
В Муроме двоих мужчин осудят за кражу продуктов из сарая
1 мая будет образован департамент регионального развития Владимирской области
Сотрудник Фонда соцстрахования Владимирской области продал данные 800 предпринимателей за 50 тысяч рублей
2 апреля в Wink состоится цифровая премьера фильма «Лед-2»
2 апреля в Wink состоится цифровая премьера фильма «Лед-2»
Движение машин в районе деревни Анино Владимирской области восстановлено