Во Владимире под суд пойдет отец, дважды бросивший свою новорожденную дочь на пол

2 Апр 2020 2020-04-02T16:48:56+03:00

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Следственный комитет по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в отношении 34-летного жителя города Владимира, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью своей новорожденной дочке.

Следствие установило, что 14 декабря 2019 года мама двухмесячной дочки вернулась с прогулки с дочкой и застала супруга за распитием спиртного. Между молодыми людьми произошла ссора, девочка закричала. Раздраженный плачем ребенка, мужчина цинично взял малышку на руки и уронил ребенка на пол с высоты своего роста. Женщина пыталась защитить дочку, но обвиняемый, силой препятствуя этому, поднял девочку с пола и вновь умышленно уронил на пол.

В стрессовой ситуации мама девочки выбежала с дочкой из дома и уехала к родственникам. На следующий день при симптомах резкого ухудшения состояния здоровья дочки она обратилась за медицинской помощью.

Врачи областной детской клинической больницы констатировали у ребенка черепно-мозговую травму с переломом теменной кости, госпитализировали девочку и сообщили о случае в следственные органы Следственного комитета.

По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Пострадавшей малышке оказана квалифицированная помощь, с учетом тяжести полученной травмы она находится под постоянным медицинским контролем.

ИСТОЧНИК KP.RU