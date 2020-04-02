Во Владимире под суд пойдет отец, дважды бросивший свою новорожденную дочь на пол
Следственный комитет по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в отношении 34-летного жителя города Владимира, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью своей новорожденной дочке.
Следствие установило, что 14 декабря 2019 года мама двухмесячной дочки вернулась с прогулки с дочкой и застала супруга за распитием спиртного. Между молодыми людьми произошла ссора, девочка закричала. Раздраженный плачем ребенка, мужчина цинично взял малышку на руки и уронил ребенка на пол с высоты своего роста. Женщина пыталась защитить дочку, но обвиняемый, силой препятствуя этому, поднял девочку с пола и вновь умышленно уронил на пол.
В стрессовой ситуации мама девочки выбежала с дочкой из дома и уехала к родственникам. На следующий день при симптомах резкого ухудшения состояния здоровья дочки она обратилась за медицинской помощью.
Врачи областной детской клинической больницы констатировали у ребенка черепно-мозговую травму с переломом теменной кости, госпитализировали девочку и сообщили о случае в следственные органы Следственного комитета.
По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Пострадавшей малышке оказана квалифицированная помощь, с учетом тяжести полученной травмы она находится под постоянным медицинским контролем.
ИСТОЧНИК KP.RU