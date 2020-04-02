Несколько департаментов Владимирской области сменят названия
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин продолжил реформу органов власти региона. К 1 мая в области будет создан департамент регионального развития, а также ряд департаментов сменит названия.
- Департамент сельского хозяйства и продовольствия станет просто департаментом сельского хозяйства.
- Департамент строительства и архитектуры станет департаментом архитектуры и строительства.
- Государственная жилищная инспекция стала инспекцией государственного жилищного надзора
- Департамент по труду и занятости населения стали департаментом труда и занятости населения
- Департамент по физической культуре и спорту стал департаментом физической культуры и спорта
- Департамент инвестиций и внешнеэкономической деятельности стал департаментом экономического развития
- Департамент развития предпринимательства, торговли и сферы услуг стал департаментом предпринимательства.
ИСТОЧНИК KP.RU