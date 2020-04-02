2020-04-02T16:31:01+03:00
Общество

Несколько департаментов Владимирской области сменят названия

Где-то названия поменяются не сильно, где-то - серьезно
Сергей МОРКОВКИН
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Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин продолжил реформу органов власти региона. К 1 мая в области будет создан департамент регионального развития, а также ряд департаментов сменит названия.

- Департамент сельского хозяйства и продовольствия станет просто департаментом сельского хозяйства.

- Департамент строительства и архитектуры станет департаментом архитектуры и строительства.

- Государственная жилищная инспекция стала инспекцией государственного жилищного надзора

- Департамент по труду и занятости населения стали департаментом труда и занятости населения

- Департамент по физической культуре и спорту стал департаментом физической культуры и спорта

- Департамент инвестиций и внешнеэкономической деятельности стал департаментом экономического развития

- Департамент развития предпринимательства, торговли и сферы услуг стал департаментом предпринимательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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