1 мая будет образован департамент регионального развития Владимирской области

2 Апр 2020 2020-04-02T15:53:51+03:00

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Во Владимирской области с 1 мая произойдет реорганизация органов исполнительной власти региона. В "белом доме" будет создан департамент регионального развития.

Его создание, по словам чиновников, обусловлено инициированной Правительством России корректировкой подходов к стратегическому планированию и реализации государственных программ и национальных проектов. Департамент будет определять долгосрочные приоритеты в сфере регионального развития, координировать исходя из приоритетов деятельность других департаментов, а также муниципальных органов власти, следить за реализацией всех нацпроектов и так далее.

С учётом этого планируется упразднить комитет экономического развития, комитет проектной деятельности и экспертно-аналитическое управление в администрации области, а также перераспределить часть полномочий и функций от некоторых ведомств в пользу нового департамента. Кроме того, ему будет подведомственен "МФЦ Владимирской области".

ИСТОЧНИК KP.RU