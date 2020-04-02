Сотрудник Фонда соцстрахования Владимирской области продал данные 800 предпринимателей за 50 тысяч рублей
Следственный комитет по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в отношении 37-летнего сотрудника регионального отделения Фонда социального страхования РФ. По версии следствия, он продал за 50 тысяч рублей данные 800 клиентов-предпринимателей, выплачивавших страховые взносы и претендовавших на компенсацию за охрану труда.
Уголовное дело было возбуждено по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Сотрудник фонда обладал доступом к конфиденциальной информации о клиентах и принял на себя обязательства об их неразглашении.
Информацию о 800 предпринимателях сотрудник фонда передал заинтересованному человеку в сентябре 2019 года. Обвиняемый признал вину в инкриминируемом деянии. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU