2020-04-02T15:30:47+03:00
Происшествия

Сотрудник Фонда соцстрахования Владимирской области продал данные 800 предпринимателей за 50 тысяч рублей

Все они претендовали на выплату компенсаций за охрану труда
Артём Черепанов
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Следственный комитет по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в отношении 37-летнего сотрудника регионального отделения Фонда социального страхования РФ. По версии следствия, он продал за 50 тысяч рублей данные 800 клиентов-предпринимателей, выплачивавших страховые взносы и претендовавших на компенсацию за охрану труда.

Уголовное дело было возбуждено по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Сотрудник фонда обладал доступом к конфиденциальной информации о клиентах и принял на себя обязательства об их неразглашении.

Информацию о 800 предпринимателях сотрудник фонда передал заинтересованному человеку в сентябре 2019 года. Обвиняемый признал вину в инкриминируемом деянии. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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