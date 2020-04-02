Движение машин в районе деревни Анино Владимирской области восстановлено
Напомним, что там нашли авиабомбу времен Великой Отечественной войны
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ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород сообщает о том, что движение на 115-м км федеральной автодороги М-7 «Волга» в районе деревни Новое Аннино Владимирской области восстановлено.
Напомним, в 9 часов утра в районе примыкания к трассе на 114+700 км при земляных работах дорожники нашли Снаряд времен Великой Отечественно войны. На место тут же вызвали полицию и МЧС. Место находки было оцеплено.
ИСТОЧНИК KP.RU