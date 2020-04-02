В Собинском районе мужчина получил около миллиона рублей за липовую помощь
Собинская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 56-летнего местного жителя. Он обвиняется в мошенничестве.
С 2013 года по январь 2018 года мужчина убеждал своих знакомых выплатить ему вознаграждение (от 10 тысяч до 412 тысяч рублей) под предлогом помощи в оформлении документов на получение земельного участка либо получения водительских прав.
При этом свои обязательства он не исполнял, поскольку такой возможности у него не было изначально. Зато мужчина обогатился почти на миллион рублей. Ущерб он до сих пор не возместил.
Уголовное дело рассмотрит Собинский городской суд.
ИСТОЧНИК KP.RU