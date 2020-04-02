В Собинском районе мужчина получил около миллиона рублей за липовую помощь

2 Апр 2020 2020-04-02T13:58:51+03:00

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Собинская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 56-летнего местного жителя. Он обвиняется в мошенничестве.

С 2013 года по январь 2018 года мужчина убеждал своих знакомых выплатить ему вознаграждение (от 10 тысяч до 412 тысяч рублей) под предлогом помощи в оформлении документов на получение земельного участка либо получения водительских прав.

При этом свои обязательства он не исполнял, поскольку такой возможности у него не было изначально. Зато мужчина обогатился почти на миллион рублей. Ущерб он до сих пор не возместил.

Уголовное дело рассмотрит Собинский городской суд.

ИСТОЧНИК KP.RU