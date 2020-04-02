Владимирские полицейские поддержали мировой флешмоб #ОставайсяДома

2 Апр 2020 2020-04-02T13:45:20+03:00

Стражи порядка круглосуточно остаются на посту даже во время карантина

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Как и работники всех ведомств, задействованных в жизнеобеспечении жителей, полицейские 33 региона круглосуточно остаются на посту даже во время бушующей пандемии.

Сотрудники полиции поддержали мировой флешмоб #StayHome #ОставайсяДома и обратились к жителям Владимирской области с призывом проявить сознательность и оставаться дома.

Представители сразу нескольких подразделений полиции напоминают, что объявленная президентом нерабочая неделя – это не каникулы и не очередной отпуск, а важная мера, направленная на предупреждение коронавирусной инфекции. Самоизоляция – лучший способ.

ИСТОЧНИК KP.RU