2020-04-02T13:45:20+03:00
Общество

Владимирские полицейские поддержали мировой флешмоб #ОставайсяДома

Стражи порядка круглосуточно остаются на посту даже во время карантина
Виктория СУХОВА
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фото с официального сайта УМВД по Владимирской областифото с официального сайта УМВД по Владимирской области
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Как и работники всех ведомств, задействованных в жизнеобеспечении жителей, полицейские 33 региона круглосуточно остаются на посту даже во время бушующей пандемии.

Сотрудники полиции поддержали мировой флешмоб #StayHome #ОставайсяДома и обратились к жителям Владимирской области с призывом проявить сознательность и оставаться дома.

Представители сразу нескольких подразделений полиции напоминают, что объявленная президентом нерабочая неделя – это не каникулы и не очередной отпуск, а важная мера, направленная на предупреждение коронавирусной инфекции. Самоизоляция – лучший способ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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