Мурмлянин украл в магазине лазерный уровень и шуроповерт

2 Апр 2020 2020-04-02T13:41:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В дежурную часть Меленковского района поступило сообщение о краже товаров из одного из сетевых магазинов цифровой и бытовой техники.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, установили приметы подозреваемого. И задержали его. Им оказался 38-летний житель города Муром.Мужчина признал свою вину.

- Воспользовавшись тем, что продавцы были отвлечены и за ним никто не наблюдал, он снял сигнализационные магниты с лазерного уровня и шуруповерта, спрятал товар под одежду и вышел из магазина. Сразу же после совершения кражи подозреваемый уехал в город Муром, - рассказали в областном управлении МВД.

Возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество изъяли.

ИСТОЧНИК KP.RU