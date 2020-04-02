2020-04-02T13:34:32+03:00
Происшествия

В Собинском районе задержали 19-летнего парня с наркотиками

Он признался, что собирался продать "соль"
Виктория СУХОВА
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В марте в Собинском районе полицейские задержали 19-летнего парня. В кармане куртки у него полимерный пакетик с порошкообразным веществом светлого цвета.

- Экспертиза показала, что в пакете находилось синтетическое наркотическое средство «соль» общей массой 1,18 грамма, что является крупным размером, - рассказали в областном управлении МВД. - Юноша купил наркотики через интернет, через тайник-закладку. И в дальнейшем хотел его продать.

Возбуждено уголовное дело по статье "незаконные приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере".

ИСТОЧНИК KP.RU

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