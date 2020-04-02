Новым вице-губернатором по ЖКХ во Владимирской области станет Роман Годунин

2 Апр 2020 2020-04-02T13:05:09+03:00

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2 апреля временно исполняющим обязанности заместителя губернатора Владимирской области по ЖКХ назначен Роман Годунин. Об этом сообщает пресс-служба администрации Владимирской области. Ранее он был коммерческим директором ООО «Владимиртеплогаз», 100% доли которого владеет владимирская дочка «Газпрома».

Назначение Романа Годунина вместо ушедшего в отставку Александра Байера ожидалось владимирской политической общественностью. В сфере ЖКХ Владимирской области Роман Годунин – сын последнего избранного прямым голосованием мэра Суздаля Сергея Годунина и зять бывшего мэра Владимира Александра Рыбакова – достаточно известный. Ранее до «Владимиртеплогаза» он работал на руководящих должностях во «Владимирских коммунальных системах».

Официальная биография нового врио вице-губернатора Романа Годунина, опубликованная пресс-службой администрации Владимирской области, выглядит так.

Роман ГодунинФото: Администрация Владимирской области

Роман Сергеевич Годунин родился 1977 году во Владимире. Закончил Санкт-Петербургский университет МВД России по специальности «юриспруденция» и Российскую академию государственной службы при Президенте РФ по специальности «финансы и кредит». Является кандидатом юридических наук.

В 1995 – 2003 годах служил в органах внутренних дел, затем работал до 2019 года на руководящих должностях в акционерном обществе «Владимирские коммунальные системы». До назначения временно исполняющим обязанности заместителя Губернатора, курирующим инфраструктурный блок Владимирской области, Роман Годунин был коммерческим директором ООО «Владимиртеплогаз».

ИСТОЧНИК KP.RU