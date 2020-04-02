Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 2 апреля 2020 года: новых случаев нет

2 Апр 2020 2020-04-02T12:59:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Как сообщает оперативный штаб по предотвращению эпидемии, количество зараженных коронавирусом во Владимирской области составляет три человека. Два случая были зарегистрированы 30 марта — вирус подтвержден у жительницы Владимира и у скончавшегося от пневмонии жителя Коврова, и один зафиксирован 1 апреля — заболела женщина-врач в Петушках. Информации о новых случаях заражения коронавирусом во Владимирской области на 11.00 2 апреля на официальном сайте Роспотребнадзора нет. В период с 20 марта осмотрено 5767 человек, проведено 1513 исследований на Covid-19 в лабораториях регионального управления Роспотребнадзора, Областной клинической больницы, больницы №6 г. Владимира и Муромского кожно-венерологического диспансера. Число анализов, сделанных за сутки, выросло почти в три раза — со 100 до 300 проб.

За 1 апреля к врачам с признаками ОРВИ обратилось 1197 человек, с признаками внебольничной пневмонии – 31. В региональной системе здравоохранения подготовлено 219 мест для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. В начале апреля откроются инфекционные госпитали в Областной клинической больнице и больнице №6 Владимира на 300 коек.

Номер телефона «горячей линии» департамента здравоохранения по вопросам профилактики и лечения коронавирусной инфекции: 8 (800) 707-42-52. Единая федеральная «горячая линия» по профилактике и лечению коронавируса Сovid-19 - 8 (800) 200-01-12, «горячая линия» Роспотребнадзора - 8 (800) 555-49-43.

ИСТОЧНИК KP.RU