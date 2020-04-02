Владимирский Роспотребнадзор назвал недостоверной информацию о зараженных коронавирусом в Петушинском районе

2 Апр 2020 2020-04-02T12:54:19+03:00

И уже обратился в прокуратуру с требованием выяснить, кто опубликовал это на официальном сайте администрации Петушинского района

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Руководитель Управления Роспотребнадзора по Владимирской области Татьяна Данилова обратилась к губернатору Владимиру Сипягину с просьбой организовать проверку по факту размещения 1 апреля 2020 года на официальном сайте администрации Петушинского района недостоверной информации "Положительные анализы на COVID-19". В ней указывалось, что в Петушках 1 апреля у трех человек оказались положительными тесты на коронавирусную. инфекцию.

По данным Роспотребнадзора все это было неправдой. И региональное отделение ведомства уже передало эту информацию в прокуратуру Владимирской области.

Кроме того, в Роспотребнадзоре говорят, что единственно верная информация о вирусе появляется лишь на официальных сайтах Правительства РФ, Министерства здравоохранения РФ, Роспотребнадзора и стопкоронавирус.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU