Владимирский Роспотребнадзор назвал недостоверной информацию о зараженных коронавирусом в Петушинском районе
Руководитель Управления Роспотребнадзора по Владимирской области Татьяна Данилова обратилась к губернатору Владимиру Сипягину с просьбой организовать проверку по факту размещения 1 апреля 2020 года на официальном сайте администрации Петушинского района недостоверной информации "Положительные анализы на COVID-19". В ней указывалось, что в Петушках 1 апреля у трех человек оказались положительными тесты на коронавирусную. инфекцию.
По данным Роспотребнадзора все это было неправдой. И региональное отделение ведомства уже передало эту информацию в прокуратуру Владимирской области.
Кроме того, в Роспотребнадзоре говорят, что единственно верная информация о вирусе появляется лишь на официальных сайтах Правительства РФ, Министерства здравоохранения РФ, Роспотребнадзора и стопкоронавирус.рф.
ИСТОЧНИК KP.RU