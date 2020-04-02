2020-04-02T12:46:02+03:00
Общество

Во Владимирской области построят коронавирусный госпиталь

Его введут в работу уже 1 мая
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Администрация Владимирской области сообщает о подготовке проектно-сметной документации для строительства в регионе инфекционного центра на 300 коек. При этом, пресс-служба АВО заявляет о готовности открыть его уже 1 мая.

О месте строительства больницы и стоимости проекта в сообщении пресс-службы администрации области ничего не говорится. Известно лишь, что под застройку выделено 2 гектара земли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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