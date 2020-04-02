Режим работы отделений Сбербанка во Владимире в период самоизоляции: что и как будет работать

2 Апр 2020 2020-04-02T12:33:36+03:00

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Сбербанк опубликовал режим работы своих отделений в период самоизоляции во Владимирской области. Офисы банка работают по специальному графику. Со 2 апреля дополнительно к функционирующему в нерабочую неделю во Владимире главному офису на проспекте Ленина открыт еще один филиал.

Во всех открытых отделениях Сбербанка посетителям необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. То же относится к круглосуточно открытым помещениям, где установлены банкоматы, работающие в режиме 24/7. График работы офисов банка можно уточнить впо телефонам круглосуточной службы поддержки: 900 (для звонков с мобильных телефонов); 8 800 555-55-50 для звонков из других городов (бесплатно).

Все операции по счетам и вкладам — открытие, закрытие, начисление процентов, снятие и пополнение — в открытых офисах происходит в стандартном режиме. Но Сбербанк настоятельно просит осуществлять все операции онлайн, без визитов в офис.

Списания платежей по кредитам в эти дни будут выполняться в соответствии с установленной в договоре платежной датой. Сбербанк за два дня до нее напомнит клиенту о необходимости пополнить счета погашения. В соответствии с законодательством РФ в том случае, если заемщик не обеспечит наличия на счетах суммы, достаточной для погашения плановой задолженности, попытки списания будут выполняться до первого рабочего дня включительно, без применения штрафных санкций.

График работы дежурных офисов Сбербанка с 2 по 4 апреля.

Во Владимире:

Пр-т Ленина, 36. 9.00-16.00, без обеда.

Ул. Горького, 85 Б. 9.00-16.00, без обеда.

В Коврове:

Пр-т Ленина, 49. 8.30-15.30, без обеда.

В Муроме:

Ул. Карла Маркса, 22 А. 9.00-16.00, без обеда.

В Александрове:

Советский пер, 1А. 9.00-17.00, без обеда.

В Гусь-Хрустальном:

Пр-т Теплицкий, 23. 9.00-15.30, без обеда.

В Кольчугино:

Ул. III Интернационала, 40. 8.30-15.00, без обеда.

В Вязниках:

Ул. Ленина, 10. 9.00-14.30, без обеда.

ИСТОЧНИК KP.RU