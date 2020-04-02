Во Владимире открылась горячая линия по вопросам выдачи справок для перемещения по городу

2 Апр 2020 2020-04-02T12:30:41+03:00

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Администрация города Владимира открыла телефон «горячей линии» 53-07-88 по разъяснению распоряжения администрации Владимирской области о введении справок для передвижения по городу. (от 01.04.2020 № 241-р «О реализации Указа Губернатора области от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности». )

Это распоряжение, подписанное губернатором Владимирской области, предписывает учреждениям, предприятиям и организациям ежедневно предоставлять в свои муниципалитеты списки работников, получающих справки о необходимости следования к месту (от места) работы, а также информацию о количестве выданных справок.

Администрация города Владимира напоминает, что в соответствии с п. 2 распоряжения администрации Владимирской области от 01.04.2020 № 241-р «О реализации Указа Губернатора области от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности» руководителям учреждений, предприятий и организаций города Владимира следует ежедневно, до 12.00, направлять в администрацию города Владимира требуемые материалы по прилагаемым формам на адрес электронной почты: info@vladimir-city.ru

Заполненные формы следует направлять в двух форматах:

- отсканированное изображение с печатью и подписью руководителя в формате pdf;

- копию в текстовом формате doc (docx, odt).

ИСТОЧНИК KP.RU