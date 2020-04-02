2020-04-02T12:23:47+03:00
Происшествия

Во Владимрской области при ремонте трассы нашли авиабомбу времен ВОВ

Дорогу перекроют на полтора часа
Сергей МОРКОВКИН
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БомбаБомба
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Сегодня 2 апреля в 9.00 в районе примыкания к трассе М-7 «Волга» на 114 километре при земляных работах была найдена старая бомба времен Великой Отечественной войны. Место находки было оцеплено, пресс-служба управления трассой сообщает, что угрозы взрыва нет.

В связи с этим сегодня, 2 апреля на 115-м км федеральной автодороги М-7 «Волга» в районе деревни Новое Аннино Владимирской области с 12:10 до 13:40 временно приостановят движение. Специальные службы будут выполнять мероприятия по обезвреживанию авиабомбы времен Великой Отечественной войны.

Информация о перекрытии будет транслироваться по 15 радиоканалу и выведена на табло переменной информации. Возможный маршрут объезда: Ставрово - КольчугиноКиржач - Покров.

Место находки

Место находки

ИСТОЧНИК KP.RU

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