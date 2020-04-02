2020-04-02T09:53:34+03:00
Общество

Ольга Конюхова назначена директором территориального офиса Росбанка в Ярославле

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Директором территориального офиса Росбанка в Ярославле назначена Ольга Конюхова.

Стратегическая задача, поставленная перед руководителем подразделения, – укрепление позиций банка и наращивание объемов бизнеса в регионе. Ольга сконцентрируется на повышении эффективности работы команды, расширении клиентской базы и совершенствовании предоставляемого сервиса. Также будет продолжена работа по реализации стратегии Росбанка, направленной на усиление взаимодействия с дочерними компаниями группы Societe Generale в России и развитие транзакционного бизнеса.

В состав ТО «Ярославский» входят 10 дополнительных офисов, расположенных в Ярославле, Владимире, Твери, Костроме, Иванове и Рязани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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