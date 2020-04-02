В Коврове при оплате проезда картой VISA будет действовать скидка
Билет будет стоить на 4 рубля дешевле
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1 апреля в Коврове стартовала акция «Проезд дешевле с картой VISA». Для пассажиров на городских маршрутах при оплате проезда бесконтактными банковскими картами Visa действует скидка 4 рубля от стоимости билета.
Оплачивать проезд можно будет не только самой бесконтактной картой, но и телефоном или часами, подключенными к счету карты VISA сервисом Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay. В акции принимают участие карты любого банка.
Ранее акция «Проезд дешевле с картой VISA» прошла во Владимире.
ИСТОЧНИК KP.RU