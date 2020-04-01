Во Владимирской области выдадут три вида справок, разрешающих передвигаться по городу во время самоизоляции

1 Апр 2020 2020-04-01T18:49:40+03:00

Правда, когда их выдадут, пока неизвестно

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Губернатор Владимир Сипягин подписал распоряжение «О введении режима повышенной готовности». Глава региона утвердил три формы справок:

- подтверждающей необходимость следования к месту (от места) осуществления деятельности (работы);

- выдаваемой лицу, являющемуся волонтёром и привлечённому для помощи гражданам старше 65 лет;

- выдаваемой лицу, следующему к близкому родственнику для оказания ему помощи в доставке продуктов питания, предметов первой необходимости для обеспечения режима самоизоляции.

Главы городов должны составить перечень организаций, в которых люди выходят на работу. Организации должны ежедневно предоставлять в муниципальный оперативный штаб по противодействию коронавирусу информацию о количестве выданных справок, подтверждающих необходимость следования к месту (от места) осуществления деятельности (работы), и список лиц, получивших справки.

Комитет по молодёжной политике областной администрации выдаст справки волонтерам.

Департамент социальной защиты организует выдачу справок лицам, следующим к близким родственникам для оказания им помощи в доставке продуктов питания, предметов первой необходимости для обеспечения режима

ИСТОЧНИК KP.RU