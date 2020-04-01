Автобусное сообщение с Судогдой пообещали восстановить в короткие сроки

1 Апр 2020 2020-04-01T18:20:46+03:00

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1 апреля руководство компании АМАКС, осуществляющего автобусные перевозки на маршруте «Владимир - Судогда» по временному договору, уведомило департамент транспорта о прекращении выполнения взятых на себя обязательств.

Основной причиной такого решения - конкуренция со стороны нелегальных перевозчиков, количество которых якобы увеличилось после введения в регионе режима повышенной готовности.

«Перевозчик оставил без транспортного сообщения районный город, многие жители которого работают именно в больницах областного центра. По закону после направления уведомления о прекращении деятельности на маршруте компания обязана выполнять свои обязательства ещё 90 дней, как это делал в своё время предыдущий перевозчик. Сейчас этим вопросом будут заниматься правоохранительные органы», - подчеркнул директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Алексей Косилов,

Алексей Косилов заверил, что вопрос организации транспортного обслуживания населения на этом направлении будет решён в максимально короткий срок.

ИСТОЧНИК KP.RU