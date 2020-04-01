2020-04-01T18:04:39+03:00
Общество

Во Владимирской области Почта России доставит все пенсии на дом

Доставка началась 1 апреля
Артём Черепанов
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С 1 апреля почтальоны Владимирской области принесут все пенсии и пособия на дом получателям. Речь идет исключительно о тех, кто получает деньги в отделениях связи. Таких, по данным УФПС Владимирской области, в регионе всего 6%. Остальные уже получили банковские карты.

Также Почта России предлагает доставку товаров первой необходимости на дом. Кроме того, можно заказать услугу по оплате коммунальных платежей. Тогда на дом придет почтальон с мобильным кассовым аппаратом. Заказать услуги можно по телефону контактного центра: 8-800-1-000-000.

ИСТОЧНИК KP.RU

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