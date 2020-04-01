Во Владимире – двое больных коронавирусом
Летальных исходов пока не было
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Администрация города Владимира сообщила о двух больных коронавирусом в городе. Эту информацию подтвердил в эфире радио «КП-Владимир» официальный представитель мэрии Александр Карпилович, а также его заместитель Игорь Ефремов.
Всего по данным мэрии, в городе под наблюдением находится 776 человек, вернувшихся из туристических и служебных поездок. Все они находятся на карантине.
По данным владимирской мэрии, летальных исходов от заболевания коронавирусом во Владимире пока не было.
ИСТОЧНИК KP.RU