Во Владимире – двое больных коронавирусом

1 Апр 2020 2020-04-01T17:49:11+03:00

Летальных исходов пока не было

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Администрация города Владимира сообщила о двух больных коронавирусом в городе. Эту информацию подтвердил в эфире радио «КП-Владимир» официальный представитель мэрии Александр Карпилович, а также его заместитель Игорь Ефремов.

Всего по данным мэрии, в городе под наблюдением находится 776 человек, вернувшихся из туристических и служебных поездок. Все они находятся на карантине.

По данным владимирской мэрии, летальных исходов от заболевания коронавирусом во Владимире пока не было.

ИСТОЧНИК KP.RU