2020-04-01T17:23:46+03:00
Общество

Команда владимирской колонии № 3 выиграла всероссийский конкурс КВН среди заключенных

Они стали лучшими в номинации "Визитная карточка"
Сергей МОРКОВКИН
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..Фото: УФСИН по Владимирской области
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Команда КВН «Нетихие троечники» из ИК-3 УФСИН Владимирской области (город Владимир) выиграла в номинации «Визитная карточка» первого всероссийского конкурса КВН среди осужденных. Конкурс проводился по четырем номинациям: визитная карточка, юмористическая миниатюра, монолог в стиле STAND UP и пародийный номер. Итоги подводились дистанционно по видеозаписи выступлений.

Видеозапись выступления была направлена в адрес Воронежского института ФСИН России. Команда этого учебного заведения "Приказ 390" успешно выступала в Высшей лиге КВН. Жюри оценивало оригинальность и качество материала, музыкальное оформление, артистизм исполнителей и режиссуру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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