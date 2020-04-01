2020-04-01T17:17:48+03:00
Общество

Главврача скорой помощи Владимира уволили

Вместо Сергея Кулибабы ей руководит его заместитель
Артём Черепанов
Поделиться:
Изменить размер текста:

Главного врача скорой помощи города Владимира Сергея Кулибабу уволили несмотря на разгар эпидемии коронавируса. Его обязанности исполняет заместитель руководителя неотложки Георгий Жуков.

Напомним, предложение уволить Кулибабу последовало после аудита Счетной палаты Владимирской области, посчитавшей неэффективным расходование бюджетных средств на городской станции.

Отметим, что с 12 марта проводится отбор кандидатов на должность главного врача станции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во Владимирской области выдадут три вида справок, разрешающих передвигаться по городу во время самоизоляции
Владимирская область собрала фотографии и письма почти 8 тысяч участников Великой Отечественной войны для галереи "Дорога памяти"
Автобусное сообщение с Судогдой пообещали восстановить в короткие сроки
Во Владимирской области Почта России доставит все пенсии на дом
Во Владимире – двое больных коронавирусом
Команда владимирской колонии № 3 выиграла всероссийский конкурс КВН среди заключенных
Главврача скорой помощи Владимира уволили
В Коврове из-за коронавируса организуют торговлю с автолавок
Во Владимирской области назначили нового вице-губернатора
Во Владимире в связи с эпидемией может вырасти число мошенников
В 2019 году прокуратура внесла 223 представления в администрацию Владимирской области
Администрация Александровского района отказала в строительстве мусоросортировки в Краснопламенском сельском поселении
Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области увеличилось на три человека
В Александрове ищут 21-летнюю девушку
Швейное производство во Владимирской области перепрофилируют на производство медицинских масок
Во Владимирской области введут упрощенный порядок оформления выплат на детей от 3 до 7 лет
Владимирским спортсменам, тренерам, ветеранам спорта доставят маски и дезинфекторы
Заведующая магазином в Юрьев-Польском забирала из кассы деньги
Во Владимирской области запретили жениться и разводиться
Ковровские управкомпании оштрафуют за недобросовестную работу
Ковровчанин обещал подать в суд на спасателей