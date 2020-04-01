Главврача скорой помощи Владимира уволили
Вместо Сергея Кулибабы ей руководит его заместитель
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Главного врача скорой помощи города Владимира Сергея Кулибабу уволили несмотря на разгар эпидемии коронавируса. Его обязанности исполняет заместитель руководителя неотложки Георгий Жуков.
Напомним, предложение уволить Кулибабу последовало после аудита Счетной палаты Владимирской области, посчитавшей неэффективным расходование бюджетных средств на городской станции.
Отметим, что с 12 марта проводится отбор кандидатов на должность главного врача станции.
ИСТОЧНИК KP.RU