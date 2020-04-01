В Коврове из-за коронавируса организуют торговлю с автолавок

1 Апр 2020 2020-04-01T17:08:11+03:00

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Чтобы сдержать распространение вируса и сократить количество заразившихся, в городе оружейников решено организовать выездную торговлю продуктами и товарами первой необходимости. При выборе товаров приоритет отдадут местным производителям. Пока купить необходимое с автолавки можно будет по шести адресам: около дома №18 по улице Белинского, возле дома №11А на улице Волго-Донской, у дома №9Б на улице Грибоедова, дома 82/3 на Еловой, дома №17 на улице Киркижа и дома №32 на Колхозной.

ИСТОЧНИК KP.RU