В Коврове из-за коронавируса организуют торговлю с автолавок
Пока запланировано организовать точки по шести адресам
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Чтобы сдержать распространение вируса и сократить количество заразившихся, в городе оружейников решено организовать выездную торговлю продуктами и товарами первой необходимости. При выборе товаров приоритет отдадут местным производителям. Пока купить необходимое с автолавки можно будет по шести адресам: около дома №18 по улице Белинского, возле дома №11А на улице Волго-Донской, у дома №9Б на улице Грибоедова, дома 82/3 на Еловой, дома №17 на улице Киркижа и дома №32 на Колхозной.
ИСТОЧНИК KP.RU