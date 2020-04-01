Во Владимирской области назначили нового вице-губернатора

1 Апр 2020 2020-04-01T16:43:29+03:00

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Со 2 апреля 2020 года временно исполняющим обязанности первого заместителя губернатора Владимирской области назначается Александр Ремига.Указ подписал глава региона Владимир Сипягин.

Александр Ремига родился в 1982 году в Североморске. Закончил Северо-Западную академию государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление» и Военно-морской инженерный институт в Санкт-Петербурге по специальности «эксплуатация судовых энергетических установок».

В 1999 – 2006 годах проходил военную службу, работал заместителем начальника комитета по благоустройству Правительства Санкт-Петербурга. В Орловской области руководил департаментом строительства, был заместителем Председателя Правительства Орловской области по строительству, топливно-энергетическому комплексу, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и дорожному хозяйству. Перед назначением на должность во Владимирской области работал министром инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми.

В нашем регионе Александр Ремига будет курировать промышленность, сельское хозяйство и экономическую политику.

ИСТОЧНИК KP.RU