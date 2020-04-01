Во Владимире в связи с эпидемией может вырасти число мошенников

1 Апр 2020 2020-04-01T16:43:39+03:00

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В УМВД России по Владимирской области просят предупредить родителей. Что не стоит открывать дверь всем подряд. Позвонить в нее могут и злоумышленники, которые под предлогом помощи, выдачи льгот или бесплатных лекарств могут обмануть жителей. Например, представившись работниками социальных служб или медиками, которые обязаны всем померить температуру, они могут проникнуть в квартиру. Если пожилым людям нужна помощь, в полиции рекомендуют обращаться только в администрацию, соцслужбы, к родным.

- Настоятельно попросите родных, чтобы ни при каких обстоятельствах не сообщали номера своих банковских карт, коды и пароли, не перечисляли деньги на счета и номера телефонов, которые сообщили неизвестные. Если кто-то позвонил и сказал, что близкие находятся в беде, пусть не паникуют, просто перезвонят своим родным, - говорит Светлана Мангушева, член общественного совета при УМВД России по Владимирской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.vladimir.kp.ru/video/embed/770237" frameborder="0"></iframe> Обращение УМВД Владимирской области по мошенничеству.

ИСТОЧНИК KP.RU