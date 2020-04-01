Во Владимире в связи с эпидемией может вырасти число мошенников
В УМВД России по Владимирской области просят предупредить родителей. Что не стоит открывать дверь всем подряд. Позвонить в нее могут и злоумышленники, которые под предлогом помощи, выдачи льгот или бесплатных лекарств могут обмануть жителей. Например, представившись работниками социальных служб или медиками, которые обязаны всем померить температуру, они могут проникнуть в квартиру. Если пожилым людям нужна помощь, в полиции рекомендуют обращаться только в администрацию, соцслужбы, к родным.
- Настоятельно попросите родных, чтобы ни при каких обстоятельствах не сообщали номера своих банковских карт, коды и пароли, не перечисляли деньги на счета и номера телефонов, которые сообщили неизвестные. Если кто-то позвонил и сказал, что близкие находятся в беде, пусть не паникуют, просто перезвонят своим родным, - говорит Светлана Мангушева, член общественного совета при УМВД России по Владимирской области.
Обращение УМВД Владимирской области по мошенничеству.
ИСТОЧНИК KP.RU