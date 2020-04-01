В 2019 году прокуратура внесла 223 представления в администрацию Владимирской области

1 Апр 2020 2020-04-01T15:59:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Департамент безопасности Владимирской области сообщил, что прокуратура региона внесла в органы власти в 2019 году 233 представления. Значительная часть выявленных нарушений как и раньше связана с представлением неполных либо недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Так, зафиксированы факты, когда служащие не отражали в декларации доход от педагогической деятельности и другой разрешённой оплачиваемой работы, а также от продажи квартир. Выявлены случаи невыполнения руководителями муниципальных учреждений требований по предотвращению и урегулированию возникающих конфликтов интересов.

В 2019 году на основании информации антикоррупционного органа областной администрации в связи с непредставлением Губернатору сведений о доходах за отчётный период досрочно прекращены полномочия трёх депутатов представительных органов местного самоуправления – Александровского района, посёлка Городищи Петушинского района и Ковардицкого сельского поселения Муромского района. Информация об этих лицах внесена в официальный реестр уволенных в связи с утратой доверия.

ИСТОЧНИК KP.RU