Администрация Александровского района отказала в строительстве мусоросортировки в Краснопламенском сельском поселении

1 Апр 2020 2020-04-01T15:11:47+03:00

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Комиссия по землепользованию и застройки администрации Александровского района отказала компании «Эколайн» в переводе земель сельскохозяйственного назначения в промышленную. Речь идет от изменениях в правила землепользования и застройки муниципального образования Краснопламенское сельское поселение. Там должен был появиться КПО «Толмачево» Об этом сообщает издание «Новый город Александров».

Причиной отказа стал постулат территориальной схемы обращения с отходами Владимирской области о недопущении завоза мусора из других регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU