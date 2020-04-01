2020-04-01T14:12:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области увеличилось на три человека

У жителей Петушков подтвердились положительные анализы
Ирина Мальцева
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Администрация Петушинского района подтвердила, что сейчас новый коронавирус диагностирован у трех человек. Контрольное подтверждение анализов поступило в ночь на 1 апреля из референс-центра. Состояние одного пациента тяжелое, у остальных состояние удовлетворительное, все находятся под наблюдением врачей. Напомним, ранее сообщалось, что жительница Петушков – медик, работавшая в Москве – находится в реанимации ЦРБ с пневмонией. Анализы показали, что у женщины пред пенсионного возраста, которую сначала лечили от бронхита, новый коронавирус. Она контактировала как с пациентами, так и с врачами и медсестрами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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