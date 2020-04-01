В Александрове ищут 21-летнюю девушку
Она пропала четыре дня назад
В Александрове пропала 21-летняя девушкаФото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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21-летняя Анастасия Юрьевна Горяева пропала 29 марта. О местонахождении жительницы Александрова ничего неизвестно по сей день.
Приметы девушки: рост 172 см, нормального телосложения, волосы чёрные, глаза серые. Была одета в черную куртку и малиновые брюки.
Особые приметы: татуировка на предплечье.
Инфорг: Алина Сти 89209363830
ИСТОЧНИК KP.RU