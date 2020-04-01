2020-04-01T14:06:35+03:00
Происшествия

В Александрове ищут 21-летнюю девушку

Она пропала четыре дня назад
Алена Головина
Поделиться:
В Александрове пропала 21-летняя девушкаВ Александрове пропала 21-летняя девушкаФото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
Изменить размер текста:

21-летняя Анастасия Юрьевна Горяева пропала 29 марта. О местонахождении жительницы Александрова ничего неизвестно по сей день.

Приметы девушки: рост 172 см, нормального телосложения, волосы чёрные, глаза серые. Была одета в черную куртку и малиновые брюки.

Особые приметы: татуировка на предплечье.

Инфорг: Алина Сти 89209363830

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24