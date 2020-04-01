Швейное производство во Владимирской области перепрофилируют на производство медицинских масок

1 Апр 2020 2020-04-01T14:00:17+03:00

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Областные власти ищут способы помочь местному бизнесу в условиях коронавируса. Для поддержки тех, кто оказался в зоне риска из-за режима полной самоизоляции, части предприятий будут активно помогать, а часть обеспечат заказами.

Так организации швейной отрасли обеспечат заказами по пошиву медицинских масок и средств индивидуальной защиты для государственных нужд Владимирской области и Российской Федерации, говорят в "белом доме". Кроме того, департамент сельского хозяйства и продовольствия обязали помогать местным производителям. Чиновники должны следить, чтобы их продукция попадала в торговые сети. Департаменту по труду и занятости населения должен оперативно сообщать обо всех вакансиях, которые требуются работодателям в регионе. Кроме того, планируется, что у предпринимателей появится возможность реструктуризировать задолженности перед микрокредитными компаниями, появившимися после 17 марта. То есть можно будет отсрочить оплату платежей и пеней.

Для предпринимателей создана "горячая линия" : 8(4922)77-91-54.

ИСТОЧНИК KP.RU