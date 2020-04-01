Во Владимирской области введут упрощенный порядок оформления выплат на детей от 3 до 7 лет

1 Апр 2020 2020-04-01T13:57:54+03:00

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С 1 июля во Владимирской области начнет действовать упрощенный порядок оформления денежных выплат на детей от 3 до 7 лет. Их выплачивают семьям, чей доход ниже прожиточного минимума. Для получения выплаты жителям области будет достаточно подать заявление в электронном виде через портал госуслуг или ближайший МФЦ. Весь пакет остальных документов будет собран через систему взаимодействия различных ведомств.

В этой связи органам ЗАГС была поставлена задача конвертировать в Единый государственный реестр записи актов о рождении, составленные с 1 января 2013 по 30 сентября 2018 года. Во Владимирской области за этот период было составлено 87566 записей актов о рождении, сообщает региональный Департамент юстиции.

ИСТОЧНИК KP.RU