2020-04-01T13:55:27+03:00
Общество

Владимирским спортсменам, тренерам, ветеранам спорта доставят маски и дезинфекторы

В регионе открылся штаб для помощи
Виктория СУХОВА
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Федерация бокса России запускает оперативный штаб и горячую линию в поддержку российского спорта, который открывает свою работу во всех регионах страны, в том числе и во Владимирской области.

Деятельность штаба направлена на помощь ветеранам спорта, абсолютно всем спортсменам России, тренерам, судьям, а также ветеранам ВОВ, пенсионерам и многодетным семьям на время ограничений, связанных с профилактикой распространения коронавирусной инфекции.

Волонтеры оперативного штаба готовы бесплатно доставить одноразовые маски и дезинфекторы для рук, помочь в доставке продуктов и предметов первой необходимости.

Все нуждающиеся, а также люди, желающие стать волонтерами программы, могут позвонить по телефону горячей линии 8(800)222-55-25, которая доступна с 10:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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