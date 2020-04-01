Владимирским спортсменам, тренерам, ветеранам спорта доставят маски и дезинфекторы
Федерация бокса России запускает оперативный штаб и горячую линию в поддержку российского спорта, который открывает свою работу во всех регионах страны, в том числе и во Владимирской области.
Деятельность штаба направлена на помощь ветеранам спорта, абсолютно всем спортсменам России, тренерам, судьям, а также ветеранам ВОВ, пенсионерам и многодетным семьям на время ограничений, связанных с профилактикой распространения коронавирусной инфекции.
Волонтеры оперативного штаба готовы бесплатно доставить одноразовые маски и дезинфекторы для рук, помочь в доставке продуктов и предметов первой необходимости.
Все нуждающиеся, а также люди, желающие стать волонтерами программы, могут позвонить по телефону горячей линии 8(800)222-55-25, которая доступна с 10:00.
ИСТОЧНИК KP.RU