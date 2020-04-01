Во Владимирской области запретили жениться и разводиться

1 Апр 2020 2020-04-01T13:37:17+03:00

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Запретить регистрацию браков и разводов решили после введения в регионе режима полной самоизоляции. Соответствующее постановление 31 марта подписал директор департамента юстиции Владимирской области Михаил Новиков. Расписывать пары сейчас перестанут все ЗАГСЫ, все даты свадеб, которые были назначены ранее, перенесут на лето. Пока, согласно постановлению, зарегистрировать свой союз или расстаться с постылым партнером можно после 1 июня. Если же окажется, что перенести дату свадьбы невозможно, например, потому что в будущей семье скоро должен появиться малыш, молодоженов распишут, но только вдвоем, без гостей и пышных церемоний. Регистрировать смерти и рождения будут по-прежнему.

ИСТОЧНИК KP.RU