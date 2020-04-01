Ковровские управкомпании оштрафуют за недобросовестную работу

1 Апр 2020 2020-04-01T13:31:17+03:00

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Сотрудники надзорного ведомства проверили деятельность двух ковровских управляющих компаний: ООО "УК"Жилсервис" и ООО УК "Восточный". В результате было выявлено, что обе конторы недобросовестно выполняли свою работу. Они нарушали правила по содержанию общего имущества в многоквартирных домах: на трубопроводах отсутствовала теплоизоляция, в подъездах не соблюдался режим энергосбережения. Кроме этого, "управляшки" нарушали порядок и сроки рассмотрения обращений граждан. В отношении обеих УК возбуждено 14 административных дел, а директорам внесены представления.

ИСТОЧНИК KP.RU