Ковровские управкомпании оштрафуют за недобросовестную работу
Сотрудники надзорного ведомства проверили деятельность двух ковровских управляющих компаний: ООО "УК"Жилсервис" и ООО УК "Восточный". В результате было выявлено, что обе конторы недобросовестно выполняли свою работу. Они нарушали правила по содержанию общего имущества в многоквартирных домах: на трубопроводах отсутствовала теплоизоляция, в подъездах не соблюдался режим энергосбережения. Кроме этого, "управляшки" нарушали порядок и сроки рассмотрения обращений граждан. В отношении обеих УК возбуждено 14 административных дел, а директорам внесены представления.
ИСТОЧНИК KP.RU