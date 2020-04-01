Ковровчанин обещал подать в суд на спасателей

1 Апр 2020 2020-04-01T13:10:50+03:00

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Ковровские спасатели вызвали в поселок Мелехово на улицу Красная Горка в одиннадцатом часу утра 31 марта. Жителей насторожил запах газа, доносившийся из одной квартиры, а сам хозяин не открывал дверь. К моменту появления спасателей около квартиры собрались уже и сотрудники газовой службы, и полицейские. Но ломать дверь не пришлось: мужчина решил открыть ее самостоятельно. Как оказалось, житель поселка хранил в подвале газовый баллон, в соединениях была утечка газа. К счастью, трагедии не произошло, но газовый баллон пришлось забрать, а недовольный владелец обещал обратиться в суд за защитой своих прав.

ИСТОЧНИК KP.RU