2020-04-01T13:04:11+03:00
Происшествия

Гусевчанка, забившая до смерти мужа в ответ за удар по лицу, получила 7 лет

Мужчина начал драку первым, за что поплатился жизнью
Алена Головина
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Конфликт со смертельным исходом произошел в ночь с 7 на 8 февраля 2019. Мужчина и женщина находились дома в состоянии алкогольного опьянения. Сожительница сделала замечание своему гражданскому мужу за громко работающий телевизор. Тот в ответ ударил женщину кулаком по лицу. И началось... Дама не сдержалась и в прямом смысле слова забила мужика до смерти. Через несколько дней он скончался. Суд приговорил местную жительницу к 7 годам колонии общего режима, а в пользу отца потерпевшего взыскал 800 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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