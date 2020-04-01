Сотрудники МЧС проведут онлайн-занятие с владимирцами

1 Апр 2020 2020-04-01T13:01:42+03:00

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2 апреля в 16:00 состоится первое интерактивное онлайн-занятие в рамках проекта #оставайсявбезопасности.

Тема занятия: «Оказание первой доврачебной помощи в домашних условиях». Спасатели расскажут и покажут, как остановить кровотечение, что делать, если вы подавились и как действовать, если у человека остановилось сердце: какая помощь нужна здесь?

Жители могут задать любой вопрос по теме и сразу же получить ответ. Онлайн-трансляция пройдет в формате прямого эфира на страницах ГУ МЧС России по Владимирской области в социальных сетях Instagram и ВКонтакте, на Youtube, а также на официальном сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU