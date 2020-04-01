Во Владимирской области может появиться арт-объект - Мельница

1 Апр 2020 2020-04-01T12:20:22+03:00

Если за этот проект проголосуют жители региона

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Стартовал проект "Культурный след", направленный на создание в регионах необычных арт-объектов. В прошлом году благодаря этому проекту в Юрьев-Польском районе появился Лыковский шишак.

В этом году от Владимирской области пока направлен только один проект - арт-объект Мельница, место которого определено как берег реки Клязьмы. Автор идеи пишет, что деревянная мельница должна быть сравнительно большим объектом и располагаться либо на высоком берегу реки , либо на открытой широкой площадке. Кроме того, мельница должна функционировать: внутри должны быть жернова. Как дополнительная функция, мельница может давать электричество. Ночью мельница должна подсвечивается. Внутри мельницы можно проводить мастер-классы, экскурсии.

Сейчас за идею на сайте проголосовало 4 человека.

Напоминаем, что любой житель страны до 10 апреля может предложить идею арт-объекта. 1 мая по итогам онлайн-голосования сформируют шорт-лист из лучших вариантов по мнению жителей страны, и за дело возьмется конкурсная комиссия. Пять проектов-победителей назовут 1 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU