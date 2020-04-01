Коронавирус во Владимирской области, новости на 1 апреля: уже три случая заражения

1 Апр 2020 2020-04-01T12:14:11+03:00

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Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области к 1 апреля увеличилось до трех человек. Два положительных анализа на коронавирусную инфекцию было получено 30 марта, а утром 1 апреля пришел еще один такой ответ — коронавирус обнаружен у женщины-врача в Петушках, которая работала в Москве.

С 20 марта медики во Владимирской области обследовали на коронавирус 5631 человека. В лабораториях Роспотребнадзора, владимирской городской больницы №6 и муромского кожно-венерологического диспансера проведено всего 1200 анализов. В день делается чуть меньше 100 проб на коронавирус, причем к качеству анализов возникают вопросы. Например, главный врач ковровской больницы, где от пневмонии скончался пациент с коронавирусом, рассказал на пресс-конференции, что первый анализ у этого больного был отрицательным.

С признаками ОРВИ за сутки к врачам обратились 1359 человек, с признаками внебольничной пневмонии – 36 человек. Напомним, именно внебольничная пневмония — самое частое осложнение коронавируса. При первых признаках заболевания надо немедленно вызвать врача, ни в коем случае не выходить из дома. Номер телефона «горячей линии» департамента здравоохранения по вопросам профилактики и лечения коронавирусной инфекции: 8 (800) 707-42-52.

ИСТОЧНИК KP.RU