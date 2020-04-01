Гусевской предприниматель, укравший бюджетный миллион, отделался условным сроком

1 Апр 2020 2020-04-01T12:06:01+03:00

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Генеральной директор ООО "Северный участок Проммонтаж" заключил контракт с администрацией города Гусь-Хрустальный на капремонт канализационной насосной станции №8 (КНС). На эти цели бизнесмен получил из бюджета миллион рублей. Все работы он должен был завершить до конца 2013 года, но предприниматель контрактные обязательства не выполнил, а деньги потратил на свои нужды. В итоге КНС №8 запустили только в 2016 году, когда местная администрация за счет муниципального предприятия установила новое оборудование. Местные чиновники подали на бизнесмена в суд. Служитель Фемиды взыскал с гусевского предпринимателя похищенный миллион и назначил осужденному за мошенничество три года условно.

ИСТОЧНИК KP.RU