В Петушинском районе гражданин Беларуссии украл велосипед с дачного участка

1 Апр 2020 2020-04-01T12:09:23+03:00

Он воспользовался тем, что там никто не жил зимой

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В Петушинском районе передано в суд дело о краже велосипеда на дачном участке. Причем подозревается в краже 44-летний гражданин Белоруссии.

По данным пресс-службы областной полиции, в январе текущего года мужчина незаконно проник на приусадебный участок, расположенный в поселке Городищи. Влез на территорию он при помощи железной арматуры, которой он сорвал навесной замок на входной двери сарая. Внутри он нашел велосипед. Материальный ущерб оценили в 10 тысяч рублей.

Преступника задержали на территории поселка чуть позже. Он рассказал, что приехал в поселок к своему знакомому из Москвы, где работал вахтовым методом на стройке. Когда у него закончились деньги, он похитил велосипед и продал его за две бутылки водки и продукты неизвестному. Мужчина признал свою вину полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU