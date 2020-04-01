Владимирцы смогут посмотреть детские спектакли в интернете

1 Апр 2020 2020-04-01T11:00:36+03:00

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Сегодня, 1 апреля, Владимирский театр кукол в 11 часов покажет трансляцию спектакля "Сладкая ловушка" (6+). Это сказка для самых маленьких, навевающая неприязнь к наркотикам. Вместо нравоучительной лекции детям предлагается увлекательное путешествие по Белому городу, по двум враждующим мирам Зла и Добра. По сюжету сказки главная героиня, маленькая девочка Полина, живет в добром сказочном княжестве. Но хитрые злодеи мечтают завладеть Белым городом и его богатствами. Коварный план им помогает осуществить дурман-трава. Из нее злодеи сделали душистые разноцветные конфеты и заманили Полину обещаниями, что стоит ей попробовать эти конфеты, как все её мечты сбудутся.

2 апреля в 11 часов владимирцам предлагают посмотреть "Маугли" (6+). Известная всем история откроется зрителям в новых красках. Появление в спектакле различных видов кукол, необычная сценография, несвойственная для кукольного спектакля музыка, помогает постановщикам раздвинуть рамки обычного мира и погрузить зрителей в сказочный, яркий мир индийских джунглей. Спектакль поставлен в жанре экшн.

Трансляцию можно посмотреть на странице театра кукол ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU